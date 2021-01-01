В подмосковной школе обрушился потолок

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В школе №11 в Орехово-Зуево обрушился потолок, никто не пострадал. Об этом РБК заявила директор школы Ольга Певцова.

«Никто не пострадал, обвалились пластиковые навесные конструкции на потолке. Мы довольно быстро все устранили», — сказала педагог.

Как сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Московской области, в связи с происшествием идет проверка.

Ранее в Архангельске потолок обрушился на учащихся десятого класса в том момент, когда в кабинете проходило занятие. По словам директора школы, на одного из учеников обрушилась штукатурка, серьезных травм ребенок не получил. В связи с происшествием прокуратура начала проверку.