Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в новом детском саду

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Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с падением с потолка штукатурки в детском саду в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обрушение произошло на улице Заречная, никто не пострадал. «В связи с этим прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности заказчика и подрядчика при строительстве и сдаче в эксплуатацию детского сада», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в администрацию Кемерово.

Как уточняет ТАСС, обрушение произошло в новом детском саду, здание было построено в конце ноября в рамках исполнения федеральной инвестпрограммы.

«В результате случившегося никто не пострадал. Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В настоящий момент на месте работает комиссия», — сообщили агентству в пресс-службе горадминистрации.