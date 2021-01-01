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Общество ,  
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Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в новом детском саду

Фото:inc_kuzbass / VK
Фото: inc_kuzbass / VK

Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с падением с потолка штукатурки в детском саду в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обрушение произошло на улице Заречная, никто не пострадал. «В связи с этим прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности заказчика и подрядчика при строительстве и сдаче в эксплуатацию детского сада», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в администрацию Кемерово.

Как уточняет ТАСС, обрушение произошло в новом детском саду, здание было построено в конце ноября в рамках исполнения федеральной инвестпрограммы.

«В результате случившегося никто не пострадал. Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В настоящий момент на месте работает комиссия», — сообщили агентству в пресс-службе горадминистрации.

Как следует из сообщения на сайте мэрии, 30 ноября в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в городе открыли детский сад «Замок детства». Как говорится на сайте городской администрации, на его строительство из федерального бюджета было выделено 249 млн руб., из областного — 51 млн руб., из местного — более 64 млн руб. Он рассчитан на 200 мест. Мэрия заверила, что здание на гарантии у подрядчика.

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С сентябре потолок обрушился в здании средней школы в Стерлитамаке в Башкирии. Региональная прокуратура начала проверку. Потолок обрушился в спортивном зале школы, занятий в момент обрушения не проводилось. Пострадавших нет.

детский сад Кемеровская область
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