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В архангельской школе на десятиклассников обвалился потолок

Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:МЧС России Фото:СК РФ Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:otkrytiiarkhangelsk / VK
Фото: СК РФ

В одной из школ Архангельска на учащихся десятого класса во время урока обрушился потолок, сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Выясняются обстоятельства и причины происшествия, в том числе причины, по которым в учреждении проводится ремонт кровли во время образовательного процесса», — говорится в сообщении.

Прокуратура оценит соблюдение требований к условиям организации обучения, а также достаточность мер школы по созданию безопасных условий во время образовательного процесса.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Директор школы Ольга Уткина в разговоре с РБК уточнила, что на ученика обрушился кусок штукатурки с потолка, по ее словам, серьезных травм ребенок не получил. «Это была штукатурка, я лично ездила в травмпункт с ребенком, все в порядке, никаких серьезных повреждений у него нет», — заявила она. В разговоре с «Интерфаксом» она уточнила, что в травмпункт доставили двух школьников.

Архангельск школа происшествие новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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