В архангельской школе на десятиклассников обвалился потолок

В одной из школ Архангельска на учащихся десятого класса во время урока обрушился потолок, сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Выясняются обстоятельства и причины происшествия, в том числе причины, по которым в учреждении проводится ремонт кровли во время образовательного процесса», — говорится в сообщении.

Прокуратура оценит соблюдение требований к условиям организации обучения, а также достаточность мер школы по созданию безопасных условий во время образовательного процесса.