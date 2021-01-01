Эксперты оценили методики прогнозов по распространению COVID-19

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Все математические модели прогнозирования распространения инфекции работают «50 на 50», заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Так он ответил на просьбу прокомментировать прогноз ученых из Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), создавших новую математическую модель для оценки распространения коронавируса.

По словам Аграновского, такие модели сопоставимы с прогнозами погоды. «Ни разу я еще не видел случая, чтобы модели как-то мощно сработали, — я не по отношению к этим выкладкам петербургских ученых [говорю], а в целом. <...> Дай бог, чтобы их модель сработала, и в скором времени был достигнут предсказанный пик, а там уже и снижение не за горами», — отметил вирусолог.

По его словам, никакая модель «не лечит, » поэтому надеяться надо не только на прогнозы, но и на вакцинацию и естественное ослабление эпидемии.

По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, математические модели, описывающие распространение инфекции, если и соответствуют реальности, то на очень короткое время.

«Такого рода модели кто только не строил. Они эту формулу выводят на основании ретроспективного движения эпидемии и ее экстраполируют. Она практически ни у кого не сходится. Заниматься предсказанием пика в России, где основной респираторный пик приходится на ноябрь и февраль, — ну хорошо», — сказала Попович.