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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые спрогнозировали пик пандемии COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москва и Санкт-Петербург приблизились ко второму с начала пандемии коронавирусной инфекции пику по количеству активных случаев болезни. Об этом говорят подсчеты исследователей из Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), создавших новую математическую модель для прогнозирования распространения COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства высшего образования и науки.

Согласно данным модели CBRR (Case-Based Rate Reasoning), в Москве пик заболеваемости наступит 10–12 декабря, в Санкт-Петербурге — 16 декабря. В столице в это время количество одновременно болеющих составит 149–151 тыс. человек, а в Петербурге — 64–65 тыс., сообщают ученые.

В целом по России наибольшее число одновременно болеющих коронавирусом прогнозируется на 21–22 декабря. Как предсказывают исследователи, в это время в стране ожидается от 514 до 517 тыс. активных случаев COVID-19.

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Технологии и медиа
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В октябре Сбербанк на базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR спрогнозировал, что в России пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на 8 или 12 ноября. Эта модель учитывала четыре сценария развития ситуации: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их либо ведут себя как обычно.

Прогноз на основе этой модели не оправдался. Суточный прирост заболевших в России продолжает возрастать. В воскресенье, 6 декабря, в стране впервые выявили более 29 тыс. заражений COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных в стране превысило 2,46 млн, из них в активной фазе заболевания находятся почти 480 тыс. зараженных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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