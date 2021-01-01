Ученые спрогнозировали пик пандемии COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москва и Санкт-Петербург приблизились ко второму с начала пандемии коронавирусной инфекции пику по количеству активных случаев болезни. Об этом говорят подсчеты исследователей из Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), создавших новую математическую модель для прогнозирования распространения COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства высшего образования и науки.

Согласно данным модели CBRR (Case-Based Rate Reasoning), в Москве пик заболеваемости наступит 10–12 декабря, в Санкт-Петербурге — 16 декабря. В столице в это время количество одновременно болеющих составит 149–151 тыс. человек, а в Петербурге — 64–65 тыс., сообщают ученые.

В целом по России наибольшее число одновременно болеющих коронавирусом прогнозируется на 21–22 декабря. Как предсказывают исследователи, в это время в стране ожидается от 514 до 517 тыс. активных случаев COVID-19.

В октябре Сбербанк на базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR спрогнозировал, что в России пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на 8 или 12 ноября. Эта модель учитывала четыре сценария развития ситуации: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их либо ведут себя как обычно.