Актрису Ларису Голубкину госпитализировали из-за перелома

Лариса Голубкина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Народная артистка РСФСР, актриса театра Российской армии Лариса Голубкина рассказала, что сломала ногу и находится в больнице. Об этом она сказала «РИА Новости».

«Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице», — рассказала актриса.

ТАСС в в пресс-службе театра уточнили, что у 80-летней Голубкиной перелом шейки бедра, ее прооперируют.

«Она сейчас в удовлетворительном состоянии в больнице. Готовится к операции», — сообщили в театре.

В январе Telegram-канал Mash сообщал о госпитализации Голубкиной с гипертонией. Сама артистка рассказывала РБК, что у нее проблемы с голеностопом, поэтому она ездит «в хирургию уже третий раз».