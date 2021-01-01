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Актрису Ларису Голубкину госпитализировали из-за перелома

Лариса Голубкина
Лариса Голубкина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Народная артистка РСФСР, актриса театра Российской армии Лариса Голубкина рассказала, что сломала ногу и находится в больнице. Об этом она сказала «РИА Новости».

«Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице», — рассказала актриса.

ТАСС в в пресс-службе театра уточнили, что у 80-летней Голубкиной перелом шейки бедра, ее прооперируют.

«Она сейчас в удовлетворительном состоянии в больнице. Готовится к операции», — сообщили в театре.

В январе Telegram-канал Mash сообщал о госпитализации Голубкиной с гипертонией. Сама артистка рассказывала РБК, что у нее проблемы с голеностопом, поэтому она ездит «в хирургию уже третий раз».

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Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1959 году она окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища. Затем артистка поступила в ГИТИС. Во время учебы дебютировала в кино, снявшись в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В Театр Армии актриса пришла в 1964 году, после окончания ГИТИСа.

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актриса госпитализация
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