Актриса Лариса Голубкина объяснила свои визиты в больницу

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина опровергла в разговоре с РБК информацию о своей госпитализации, отметив, что с ней все в порядке.

«Все в порядке! У меня просто больной голеностоп, я езжу в хирургию уже третий раз. Не надо было прыгать столько на лошадях, видимо», — сказала актриса РБК.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник сообщил, что 78-летнюю Голубкину экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. По данным издания, артистку поместили в терапевтическое отделение с гипертонией (повышенное артериальное давление).

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1959 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище, после чего поступила на отделение музыкальной комедии ГИТИСа.

В кино Голубкина дебютировала в 1962 году, сыграв одну из главных ролей — Шурочки Азаровой в комедии режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Зрителям актриса также известна по фильмам «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане» Александра Птушко, «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана и другим. Голубкина была замужем за актером Андреем Мироновым.