В Астрахани следователи начали проверку после отравления людей в бассейне

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи организовали проверку после отравления посетителей бассейна в спортивном комплексе в Астрахани. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции и МЧС. Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что из-за превышения химической концентрации хлора в воде бассейна 30 человек почувствовали себя плохо. Из них около 20 пострадавших — дети.

Позже в МЧС уточнили, что из бассейна были эвакуированы 17 человек, из них 15 детей. Пострадавших госпитализировали.