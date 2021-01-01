Кремль заявил о надежде на освобождение задержанных в Турции журналистов

Стамбульский дворец правосудия Чаглаян (Фото: Marius Becker / DPA / ТАСС)

В Кремле рассчитывают разрешить ситуацию с задержанными Турцией журналистами телеканала НТВ путем переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, российские дипломаты контактируют о своими турецкими коллегами по этому поводу.

«Мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены», — сообщил Песков журналистам.

Как ранее передавал НТВ, 3 декабря сотрудники телепрограммы «Центральное телевидение», репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, сообщили о своем задержании в пригороде Стамбула Санаи.