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Политика ,  
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Кремль заявил о надежде на освобождение задержанных в Турции журналистов

Стамбульский дворец правосудия Чаглаян
Стамбульский дворец правосудия Чаглаян (Фото: Marius Becker / DPA / ТАСС)

В Кремле рассчитывают разрешить ситуацию с задержанными Турцией журналистами телеканала НТВ путем переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, российские дипломаты контактируют о своими турецкими коллегами по этому поводу.

«Мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены», — сообщил Песков журналистам.

Как ранее передавал НТВ, 3 декабря сотрудники телепрограммы «Центральное телевидение», репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, сообщили о своем задержании в пригороде Стамбула Санаи.

СМИ сообщили о передаче в суд дела задержанных в Турции журналистов НТВ
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Стамбульский дворец правосудия Чаглаян


По сообщению администрации провинции Стамбул, журналисты без разрешения вели съемку около центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов, где фото- и видеосъемка запрещены.

В понедельник, 7 декабря, НТВ сообщил, что Петрушко и Малышкина обвиняют в шпионаже. Об обвинении в шпионаже также говорил турецкий источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией. Как передавало агентство, по законам Турции несанкционированные съемки на военных объектах наказываются тюремным заключением сроком от двух до пяти лет, а если это признано шпионажем — от 15 до 20 лет.

Турция Россия журналисты НТВ
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