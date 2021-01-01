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Технологии и медиа ,  
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СМИ сообщили о передаче в суд дела задержанных в Турции журналистов НТВ

Стамбульский дворец правосудия Чаглаян
Стамбульский дворец правосудия Чаглаян (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Дело задержанных в Стамбуле журналистов российского телеканала НТВ передано в турецкий суд. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в МИД Турции.

Собеседник ТАСС не смог рассказать, в чем обвиняют российских журналистов. «У нас по этой теме больше нет никакой информации», — отметил он.

В то же время, по словам знакомого с ситуацией источника «РИА Новости», журналистам могут предъявить обвинение в шпионаже. По законам Турции несанкционированные съемки на военных объектах наказываются тюремным заключением сроком от двух до пяти лет, а в случае, если это признано шпионажем, — от 15 до 20 лет.

Позже собеседники агентств сообщили, что журналистов уже доставили в суд в стамбульский дворец правосудия Чаглаян.

РБК отправил запрос в пресс-службу НТВ.

Власти Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
Политика
Фото:Murad Sezer / Reuters

Как ранее сообщал НТВ, в пригороде Стамбула Санаи задержали сотрудников телепрограммы «Центральное телевидение» — репортера Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина. О своем задержании они сообщили в редакцию утром 3 декабря.

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Позже администрация провинции Стамбул официально подтвердила задержание двоих российских журналистов и гражданина Турции (по информации НТВ — гражданку Турции). По данным местных властей, они без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов, где фото- и видеосъемка запрещены.

По распоряжению прокуратуры срок задержания журналистов продлили на три дня.

Турция журналисты НТВ
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