Телеканал НТВ сообщил о задержании своих журналистов в Турции

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Турции полиция задержала журналистов телеканала НТВ, говорится в заявлении телеканала.

Речь идет о сотрудниках телепрограммы «Центральное телевидение», репортере Алексее Петрушко и операторе Иване Малышкине. О своем задержании они сообщили в редакцию утром 3 декабря. Полицейские задержали их в Санаи — пригороде Стамбула.

Последний раз на связь с редакцией журналисты выходили 3 декабря в 21:00 (мск). Алексей Петрушко отправил СМС-сообщение, где говорилось: «Нас почему-то до сих пор держат». После чего на связь журналисты не выходили и на звонки и сообщения не отвечали.

Телеканал указывает, что находится в контакте с МИД России и генконсульством в Турции.

Как сообщается на странице МИД в Facebook, посольство и генеральное консульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании и предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Российские дипломаты выразили надежду на оперативное содействие турецкой стороны.

РБК направил запрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Ранее в Латвии против журналистов порталов Baltnews и «Sputnik Латвия» завели уголовные дела за нарушение режима санкций Евросоюза. В МИД России, комментируя ситуацию, назвали преследование российских журналистов «карательной акцией».