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Песков отреагировал на сообщения о похоронах убийцы учителя Пати в Чечне

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Sputnik / Reuters)

В Кремле нет данных о похоронах уроженца Чечни, обезглавившего учителя во Франции, но сам теракт подлежит осуждению. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что речь идет теракте, который подлежит «глубокому осуждению и неприятию».

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Фото:Arnold Jerocki / Getty Images

В середине октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров напал на учителя Самюэля Пати и обезглавил его. Это произошло после того, как во время одного из уроков Пати продемонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического французского журнала Charlie Hebdo.

«Эхо Кавказа» сообщало, что Анзорова похоронили 7 декабря в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни, на похороны пришли около 200 человек. По информации издания, в этот день власти закрыли въезд в село, попасть туда могли только родственники Анзорова и прописанные в населенном пункте.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой, как утверждает издание, заснята процессия на похоронах Анзорова.

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Глава села Шалажи Салман Магамадов рассказал изданию «Подъем», что на похоронах Анзорова было «в переделах 100 человек», и погибшему не воздавались особые почести. По его словам, собрались только соседи и родственники молодого человека.

Магамадов заявил, что выставленные на въезде в село блокпосты объясняются мерами против распространения коронавирусной инфекции, а сотрудники полиции еще до похорон «стояли практически в каждом селе республики».

«Для всего исламского мира он герой», — сказал Магамадов об Анзорове. По его словам, семья молодого человека живет за пределами Чечни и «этих людей во всем исламском мире с руками и ногами ждут».

Дмитрий Песков Чечня терроризм
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