Песков отреагировал на сообщения о похоронах убийцы учителя Пати в Чечне

Дмитрий Песков (Фото: Sputnik / Reuters)

В Кремле нет данных о похоронах уроженца Чечни, обезглавившего учителя во Франции, но сам теракт подлежит осуждению. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что речь идет теракте, который подлежит «глубокому осуждению и неприятию».

В середине октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров напал на учителя Самюэля Пати и обезглавил его. Это произошло после того, как во время одного из уроков Пати продемонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического французского журнала Charlie Hebdo.