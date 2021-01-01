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Синоптики пообещали «пушкинскую» погоду в Москве

На следующей неделе температура воздуха в Москве опустится до минус 15 градусов. При этом заметных осадков не ожидается, погода будет солнечной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Погода будет зимняя, до среды-четверга температура будет на 1-2 градуса ниже нормы, а самое главное, что погода будет солнечная и ясная. «Мороз и солнце» (цитата из стихотворения Александра Пушкина «Зимнее утро». — РБК.) но, эх, снега не хватает», — добавил он.

В Гидрометцентре спрогнозировали погодные аномалии в российских регионах
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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Кроме того, атмосферное давление будет заметно повышенным. В некоторые дни, предполагают синоптики, оно может быть на 20 мм рт. ст. выше нормы. Согласно информации на сайте Гидрометцентра, повышенное атмосферное давление негативно сказывается на защитных функциях организма и делает его уязвимым к различным инфекционным заболеваниям.

Ранее Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в связи с «волной холода» в некоторых регионах России. В период до 9 декабря аномально холодная погода ожидается в Астраханской области, там температура опустится на 10 градусов ниже нормы. Аналогичная ситуация в Самарской и Оренбургской областях.

погода Москва Роман Вильфанд Гидрометцентр
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