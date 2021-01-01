Синоптики пообещали «пушкинскую» погоду в Москве
«Погода будет зимняя, до среды-четверга температура будет на 1-2 градуса ниже нормы, а самое главное, что погода будет солнечная и ясная. «Мороз и солнце» (цитата из стихотворения Александра Пушкина «Зимнее утро». — РБК.) но, эх, снега не хватает», — добавил он.
Кроме того, атмосферное давление будет заметно повышенным. В некоторые дни, предполагают синоптики, оно может быть на 20 мм рт. ст. выше нормы. Согласно информации на сайте Гидрометцентра, повышенное атмосферное давление негативно сказывается на защитных функциях организма и делает его уязвимым к различным инфекционным заболеваниям.
Ранее Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в связи с «волной холода» в некоторых регионах России. В период до 9 декабря аномально холодная погода ожидается в Астраханской области, там температура опустится на 10 градусов ниже нормы. Аналогичная ситуация в Самарской и Оренбургской областях.