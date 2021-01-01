Синоптик спрогнозировал «марсианскую» погоду в Москве на следующей неделе

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В Московском регионе на следующей неделе ожидается «марсианская погода» — холодная и без осадков. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Почему «марсианская»? Потому что на Марсе климат сухой, холодный, водяного пара в атмосфере нет, характерное присутствие пыли в воздухе. У нас примерно то же самое будет, потому что снега кот наплакал», — сказал Тишковец.

По его словам, в Москву со второй половины пятницы, 4 декабря, придет антициклон, который продержится почти до середины месяца. С воскресенья в столице будет солнечная погода. При этом с каждым днем будут крепчать морозы.

Синоптик отметил, что с понедельника ночные температуры опустятся до минус 9–14 градусов, а дневные будут колебаться от минус трех до минус восьми.