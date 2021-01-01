В Красноярске вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Красноярске врачам удалось вылечить от коронавируса женщину, которой исполнился 101 год, сообщили РБК в пресс-службе минздрава края. В ведомстве уточнили, что сначала пожилую пациентку госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.

«У нее состояние средней тяжести было, там ее стабилизировали. Потом уже по маршрутизации по профильному учреждению перевели в госпиталь ветеранов», — сказали в ведомстве. Женщину должны выписать сегодня.

В октябре в Роспотребнадзоре сообщили, что осенью коронавирусом стали чаще заражаться лица старше 65 лет. В августе глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю пожилых среди скончавшихся от коронавируса — 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, в Красноярском крае за последние сутки выявили 332 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе заболели 38 560 человек. За сутки умерли 16 человек, общее количество умерших — 1254 человек.