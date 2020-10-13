Осенью COVID-19 стали чаще заражаться пожилые люди

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COVID-19 «повзрослел», вызывающий болезнь коронавирус стал заражать людей старше 65 лет. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на конференции «Пандемия 2020», сообщает «РИА Новости».

«К сожалению, осенние сводки говорят о том, что инфекция «повзрослела» и в основном перебросилась на лиц 65+», — сказал Горелов.

Эпидемиолог Роспотребнадзора также добавил, что заболевать коронавирусом продолжают и молодые люди, в том числе дети, однако не так активно.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что в России коечный фонд для больных коронавирусом загружен почти на 90%. При этом, по данным замминистра, только 20% коек занимают больные, у которых заболевание протекает без осложнений.