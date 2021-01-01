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На юге Москвы из детсада эвакуировали более 100 детей из-за возгорания

На юге столицы из-за возгорания из детского сада эвакуировали детей. Об этом РБК сообщили в главке МЧС по Москве.

Инцидент произошел по адресу: ул. Липецкая, д. 7, к. 2. Здесь находится дошкольное отделение школы № 935, детский сад № 1457.

В МЧС поступило сообщение о возгорании электропроводки, администрация вывела из здания 113 детей и 23 сотрудника сада. Пожарные установили, что произошло возгорание мебели на площади 1 кв. м. Пожар ликвидировали, никто не пострадал.

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В октябре из-за пожара из частной православной классической гимназии-пансиона в деревне Новоалексеевка (Ярославская область) эвакуировали 34 человека. Площадь возгорания составила 270 кв. м.

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