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В Москве из-за срабатывания системы пожаротушения эвакуировали МПГУ

Видео: msk_today / VK
Видео: msk_today / VK
Video

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) эвакуировали из-за срабатывания системы пожаротушения на цокольном этаже здания, возгорания не обнаружено. Об этом сообщили РБК в столичном главке МЧС.

По данным ведомства, в 12:45 мск поступило сообщение о незначительном задымлении в здании по адресу: проспект Вернадского, д. 88, где расположено одно из зданий университета.

Людей вывели из здания еще до прибытия пожарно-спасательных сил. Приехавшие на место пожарные выяснили, что в МПГУ произошло нештатное срабатывание системы порошкового пожаротушения. Они проверили помещения университета, но не нашли возгорания.

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Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

«РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС передает, что из МПГУ эвакуировали около 200 человек. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал о 150 эвакуированных.

Ранее в Химках из-за возгорания в жилых домах эвакуировали 100 человек. Пожар вспыхнул в двух соседних жилых пятиэтажках, огонь охватил 500 кв. м.

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