В Москве из-за срабатывания системы пожаротушения эвакуировали МПГУ

Видео: msk_today / VK

Video

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) эвакуировали из-за срабатывания системы пожаротушения на цокольном этаже здания, возгорания не обнаружено. Об этом сообщили РБК в столичном главке МЧС.

По данным ведомства, в 12:45 мск поступило сообщение о незначительном задымлении в здании по адресу: проспект Вернадского, д. 88, где расположено одно из зданий университета.

Людей вывели из здания еще до прибытия пожарно-спасательных сил. Приехавшие на место пожарные выяснили, что в МПГУ произошло нештатное срабатывание системы порошкового пожаротушения. Они проверили помещения университета, но не нашли возгорания.