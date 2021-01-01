Портал «Госуслуги» начнет автоматически извещать пользователей о долгах

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Пользователи портала государственных услуг («Госуслуги») получат возможность в автоматическом режиме получать извещения в случае возбуждения исполнительного производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Пользователей портала госуслуг будут своевременно информировать о возбуждении исполнительного производства. Ранее для доступа к такой информации в электронном виде нужно было подавать специальное заявление о получении юридически значимых оповещений», — говорится в сообщении.

Уведомления будут приходить без каких-либо дополнительных действий со стороны зарегистрированного гражданина. Те, кто считает эту опцию излишней, смогут от нее отказаться. Оформить отказ можно будет в личном кабинете на портале госуслуг.

Предполагается, что данное нововведение позволит упростить информирование граждан, которым на основании исполнительных документов предписано погасить долги по алиментам, административным штрафам, налогам. В свою очередь, оперативная передача извещений позволит избежать негативных последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу.

В июле Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России запустила на портале государственных услуг сервис, дающий гражданам доступ к информации об исполнительном производстве.

Как отмечал директор ФССП Дмитрий Аристов, с 1 января текущего года через личный кабинет на портале «Госуслуги» законодательно предусмотрена возможность юридически значимого извещения сторон исполнительного производства.

Кроме того, с 1 августа граждане получили возможность получать любую информацию о ходе исполнительного производства. С 1 сентября у юридических лиц появилась возможность получать ее в проактивном формате в личном кабинете на сайте госуслуг.