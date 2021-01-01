Синоптики спрогнозировали приход циклонов в регионы России на Новый год

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Северная часть европейской части России, центральные регионы, Приморский край и Тихоокеанское побережье во второй половине декабря будут во власти циклонов, в связи с чем погода в этих регионах будет теплее обычного. Об этом говорится в прогнозе погоды синоптиков из центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозу синоптиков, в зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири, а также большая часть Дальнего Востока. При этом в Хабаровске середина декабря будет относительно теплой, но затем в регион начнут поступать более холодные воздушные массы, и температурный режим войдет в рамки декабрьского климата.

Согласно прогнозу синоптиков, первые дни нового, 2021 года будут умеренно морозными. В Сибири к новогодним праздникам аномалия достигнет максимальных значений. По прогнозу синоптиков, средняя температура может оказаться более чем на 5 °C ниже нормы.

Во второй декаде декабря антициклон начнет освобождать Центральную Россию.

По прогнозу синоптиков, вместе с циклонами придет неустойчивый температурный режим. В частности, похолодания быстро сменятся волнами тепла, одна из которых прогнозируется на Новый год.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал волну холода в некоторых регионах России. Согласно прогнозу синоптика, до 9 декабря аномально холодная погода ожидается в Астраханской области, где температура опустится на 10 °C ниже нормы. В Оренбургской и Самарской областях температура будет ниже нормы на 9 °C и более. Кроме того, холода придут в Татарстан, Тамбовскую и Воронежскую области.