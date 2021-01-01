В Москве пообещали не вводить новые ограничения на новогодних праздниках

Фото: Павел Головкин / AP

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения в работе кафе и ресторанов в период новогодних праздников, как это ранее сделали власти Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно. И такой вопрос мы сейчас не рассматриваем», — сказал Ефимов.

Он выразил надежду на то, что число пациентов с коронавирусом не будет расти.

«Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда и дополнительных ограничений вводить не придется», — добавил заммэра.