В Москве пообещали не вводить новые ограничения на новогодних праздниках

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 75,2 (-0,42) Инвестиции, 12:56
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 91,19 (-0,11) Инвестиции, 12:56
При взрыве на фабрике в Воронежской области пострадали пять человек Общество, 16:25 Призеры Гран-при пропустят этап Кубка России по фигурному катанию Спорт, 16:20 «Бесшовная» удаленка на природе: место, где хочется жить и работать РБК и Сколково Парк, 16:17 На Норильск обрушилась «черная пурга». Видео Общество, 16:17 Apple Music представил свой топ треков и артистов в России за 2020 год Общество, 16:16 Кто пришел проститься с Ириной Антоновой. Фоторепортаж Общество, 16:16  Медсестры новосибирской больницы пойдут под суд за избиение детей Общество, 16:16 «Аэрофлот» продаст 51% авиакомпании «Аврора» за 1 рубль Бизнес, 16:11 Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем Общество, 16:10 Тихановская выразила готовность возглавить Белоруссию в переходный период Общество, 16:07 Пеле опубликовал приуроченное к неделе со дня смерти Марадоны сообщение Спорт, 16:03 Правительство скорректировало программу льготных кредитов под 2% Экономика, 16:02 Власти Москвы назвали условия для участия в вакцинации от COVID-19 Общество, 15:58 Правительство предложило блокировать сайты за ложные сообщения о терактах Общество, 15:57
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,84 -0,3% EUR/RUB ₽90,97 +0,1% EUR/USD $1,22 +0,43%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве пообещали не вводить новые ограничения на новогодних праздниках

Фото:Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения в работе кафе и ресторанов в период новогодних праздников, как это ранее сделали власти Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно. И такой вопрос мы сейчас не рассматриваем», — сказал Ефимов.

Он выразил надежду на то, что число пациентов с коронавирусом не будет расти.

«Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда и дополнительных ограничений вводить не придется», — добавил заммэра.

Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
Общество

Об отсутствии планов вводить новые ограничения по коронавирусу до Нового года заявили и в Петербурге. «Нет, новых мер до Нового года мы вводить не планируем», — сказал вице-губернатор Евгений Елин (цитата по «РИА Новости»).

Накануне власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии всех кафе и ресторанов в городе. Ограничения будут действовать с 30 декабря по 3 января. Исключения будут сделаны для буфетов и пунктов общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях, а также в производственных столовых. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны смогут принимать клиентов лишь до 19:00.

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки

Кроме прочего, с 4 декабря в Петербурге должны будут прекратить прием аквапарки и океанариумы, а также ледовые катки, выставки, музеи, театры, работающие в зданиях торгово-развлекательных центров.

Москва ввела новые ограничения. Сколько потеряет бизнес перед Новым годом
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В середине ноября Собянин подписал указ о запрете на работу ночных клубов и общепита с 23:00 до 6:00 а также прием посетителей в заведениях общественного питания в это же время. При этом кафе и ресторанам по-прежнему разрешается круглосуточно вести торговлю навынос и осуществлять курьерскую доставку готовых блюд.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Москва коронавирус COVID-19 рестораны кафе новогодние праздники
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,84 -0,3% EUR/RUB ₽90,97 +0,1% EUR/USD $1,22 +0,43%
Материалы по теме
Путин назвал сроки начала масштабной вакцинации от коронавируса
Общество
Мурашко назвал число получивших вакцину от коронавируса россиян
Общество
Мурашко заявил об исправлении ситуации с перебоями в поставках лекарств
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter