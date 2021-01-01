В аэропорту Нью-Йорка «заминировали» рейс из Москвы

Служба безопасности аэропорта Нью-Йорка имени Джона Кеннеди получила сигнал о минировании самолет, прилетевшего из Москвы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию аэропорта.

На борту находились около 250 пассажиров. Как передает телеканал PIX11, после того, как они покинули самолет, полиция обыскала воздушное судно.

Как уточняют «РИА Новости» и ТАСС, речь идет о самолете российской компании «Аэрофлот». Авиаперевозчик сообщил ТАСС, что вылет обратного рейса из Нью-Йорка в Москву был перенесен более, чем на 3,5 часа.

Одна из пассажирок рейса уточнила ТАСС, что после приземления людей не выпускали из самолета около часа, потом их проверили с собакой на улице, а в терминале провели тщательный досмотр багажа. В результате, по словам сотрудника «Аэрофлота», информация о минировании не подтвердилась.