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Пандемия коронавируса ,  
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Организаторы «Песни года» ответили на обвинения в нарушении мер по COVID

Съемки концерта «Песня года» на московской площадке «ВТБ-Арена» проходили с соблюдением всех установленных во время пандемии коронавируса мер безопасности. Об этом заявила пиар-директор компании АРС, которая организует мероприятие, Дарья Белозерова, передает ТАСС.

«Соблюдалась социальная дистанция, зрители были в масках», — отметила она. Тем, кто пришел без перчаток и масок, организаторы выдавали их на месте.

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По слова Белозеровой, все причастные к съемкам, за исключением зрителей, прошли тестирование методом ПЦР. Люди с положительным результатом не были допущены к мероприятию. Протестировали, в том числе оргкомитет, представителей СМИ, танцоров балета, ТВ-группу. Зрительный зал, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, был заполнен не более чем на 25%.

«В фойе зрительного зала, а также по всей зоне за кулисами стояли дезинфекторы для рук и специальные дезинфицирующие воздух лампы», — добавила Белозерова.

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Telegram-канал Mash писал, что во время концерта социальная дистанция не соблюдалась как на сцене, так и в зале, не у всех участников были маски.

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Ранее в Москве из-за нарушения мер против коронавируса на концерте группы «Кипелов», как сообщал оперативный штаб, Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium. Заведению также грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановка деятельности на три месяца. Представитель клуба назвал сведения об опечатывании клуба ошибочными.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Песня года ограничения
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