Организаторы «Песни года» ответили на обвинения в нарушении мер по COVID

Съемки концерта «Песня года» на московской площадке «ВТБ-Арена» проходили с соблюдением всех установленных во время пандемии коронавируса мер безопасности. Об этом заявила пиар-директор компании АРС, которая организует мероприятие, Дарья Белозерова, передает ТАСС.

«Соблюдалась социальная дистанция, зрители были в масках», — отметила она. Тем, кто пришел без перчаток и масок, организаторы выдавали их на месте.

По слова Белозеровой, все причастные к съемкам, за исключением зрителей, прошли тестирование методом ПЦР. Люди с положительным результатом не были допущены к мероприятию. Протестировали, в том числе оргкомитет, представителей СМИ, танцоров балета, ТВ-группу. Зрительный зал, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, был заполнен не более чем на 25%.

«В фойе зрительного зала, а также по всей зоне за кулисами стояли дезинфекторы для рук и специальные дезинфицирующие воздух лампы», — добавила Белозерова.