Роспотребнадзор проверит концерт Zivert на нарушение мер против COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию о нарушении мер профилактики коронавирусной инфекции на концерте певицы Юлии Zivert в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выясняются обстоятельства проведения 04.12.2020 в г. Красноярске в концертном зале Гранд Холл Сибирь концерта Юлии Zivert. В случае выявления нарушений требований по профилактике новой коронавирусной инфекции Управлением будут приняты соответствующие меры реагирования», — говорится в сообщении.

О том, что на мероприятии были случаи нарушения масочного режима и социальной дистанции ранее писала газета «Комсомольская правда — Красноярск». Издание опубликовало видеозапись с концерта, на которой видно, что некоторые люди в зале сидят без масок и перчаток, а также на близком расстоянии друг от друга.

Как сообщает агентство «Интерфакс», сама певица позднее заявила, что ее следующий концерт, назначенный на 5 декабря в Новосибирске, был отменен.