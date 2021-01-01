Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Тверские власти ответили на критику из-за незакрытых ночью кафе Общество, 10:00 Роспотребнадзор проверит концерт Zivert на нарушение мер против COVID-19 Общество, 09:58 За сутки в Москве от COVID-19 вылечились более 5,5 тыс. пациентов Общество, 09:47 Как предсказать заинтересованность инвесторов в стартапе РБК и Сбер500, 09:22 Так говорит Мильнер: в тяжелые времена урезал себе зарплату до $1 Pro, 09:15 В Ростове загорелся павильон с пиротехникой Общество, 09:12 Грозит ли горнолыжным курортам России новогодний локдаун. Что важно знать Общество, 09:00 Собянин назвал необходимое число вакцинаций от COVID-19 в Москве Общество, 08:50 Синоптики пообещали «пушкинскую» погоду в Москве Общество, 08:40 Сколько природных ресурсов нужно на поддержание уровня жизни москвича РБК и ДПиООС, 08:30 Ученые назвали возможное число жертв COVID-19 в США к апрелю 2021 года Общество, 08:17 Россияне назвали Ди Каприо и Ходченкову лучшими актерами десятилетия Общество, 08:16 Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год Общество, 07:20 В правилах о грин-картах США уроженцев Курил признали японцами Политика, 07:06
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор проверит концерт Zivert на нарушение мер против COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию о нарушении мер профилактики коронавирусной инфекции на концерте певицы Юлии Zivert в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выясняются обстоятельства проведения 04.12.2020 в г. Красноярске в концертном зале Гранд Холл Сибирь концерта Юлии Zivert. В случае выявления нарушений требований по профилактике новой коронавирусной инфекции Управлением будут приняты соответствующие меры реагирования», — говорится в сообщении.

О том, что на мероприятии были случаи нарушения масочного режима и социальной дистанции ранее писала газета «Комсомольская правда — Красноярск». Издание опубликовало видеозапись с концерта, на которой видно, что некоторые люди в зале сидят без масок и перчаток, а также на близком расстоянии друг от друга.

Баста ответил на обвинения в нарушении на концерте мер по COVID-19
Общество
Баста

Как сообщает агентство «Интерфакс», сама певица позднее заявила, что ее следующий концерт, назначенный на 5 декабря в Новосибирске, был отменен.

«Дорогой Новосибирск! Мы не виноваты. К сожалению, завтрашнего концерта не будет», — пояснила Zivert.

В начале декабря Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Ледовый дворец на 480 тыс. рублей за несоблюдение эпидемиологических мер во время концертов рэпера Басты (Василия Вакуленко. — РБК.) 27 и 28 ноября. Поводом для проверки также стала видеозапись с мероприятия, на которой было видно, что зрители стоят без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки
Роспотребнадзор коронавирус Красноярск
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
Баста и Шнуров поспорили из-за концерта в Петербурге
Общество
Баста ответил на обвинения в нарушении на концерте мер по COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter