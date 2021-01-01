В Гидрометцентре спрогнозировали волну холода в некоторых регионах России

Волна холода в ближайшие дни ожидается в ряде регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Экстренная информация — штормовое предупреждение в связи с холодной погодой в ряде регионов. Это так называемая волна холода», — сказал Вильфанд.

По его словам, в период до 9 декабря аномально холодная погода ожидается в Астраханской области, там температура опустится на 10 градусов ниже нормы. В Оренбургской и Самарской областях температура будет ниже нормы на 9 и более градусов.

Помимо этого, волна холода накроет Тамбовскую область, Татарстан и Воронежскую область, добавил Вильфанд.