Вильфанд пообещал морозы в европейской части России

На европейской территории России, где установится мощный антициклон, с субботы, 5 декабря, начнется похолодание, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начиная с субботы, будет понижение температуры на 1-2 градуса каждый день», — рассказал Вильфанд.

По его словам, температура ночью уже в выходные приблизится к двузначным значениям. Морозная погода ожидается и днем.

Похолодание продлится как минимум до середины следующей недели. При этом будет солнечно, существенных осадков не предвидится.