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Вильфанд пообещал морозы в европейской части России

На европейской территории России, где установится мощный антициклон, с субботы, 5 декабря, начнется похолодание, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начиная с субботы, будет понижение температуры на 1-2 градуса каждый день», — рассказал Вильфанд.

По его словам, температура ночью уже в выходные приблизится к двузначным значениям. Морозная погода ожидается и днем.

Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за все время метеонаблюдений
Общество

Похолодание продлится как минимум до середины следующей недели. При этом будет солнечно, существенных осадков не предвидится.

Накануне синоптики сообщили, что в Москве календарная зима начнется со скоротечных снегопадов, похолодания и гололедицы. К выходным температура ночью понизится до минус 5–10 градусов, а днем не превысит нуля градусов.

В целом москвичей ожидает «скандинавская» зима: теплая, мягкая и умеренно снежная.

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