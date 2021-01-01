Гидрометцентр пообещал москвичам снег и облачную погоду в воскресенье

Днем в столице 29 ноября будет облачно, выпадет небольшое количество снега и дождя. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Воздух прогреется от 1 до 3 градусов выше нуля. Местами в городе возможна гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный, до 12 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник температура в Москве может упасть до нуля. Сохранятся облачность и небольшие осадки.

По прогнозу синоптиков, с понедельника по субботу в город не вернется ясная погода. Наибольшее похолодание за этот период ожидается в четверг, 3 декабря, когда температура может опуститься до 7 градусов ниже нуля.