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Гидрометцентр пообещал москвичам снег и облачную погоду в воскресенье

Днем в столице 29 ноября будет облачно, выпадет небольшое количество снега и дождя. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Воздух прогреется от 1 до 3 градусов выше нуля. Местами в городе возможна гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный, до 12 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

Вильфанд пообещал солнечную и холодную погоду в европейской части России
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В ночь на понедельник температура в Москве может упасть до нуля. Сохранятся облачность и небольшие осадки.

По прогнозу синоптиков, с понедельника по субботу в город не вернется ясная погода. Наибольшее похолодание за этот период ожидается в четверг, 3 декабря, когда температура может опуститься до 7 градусов ниже нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее говорил, что жителей центра европейской части России с середины следующей недели ожидают похолодание и солнечная погода. Температура воздуха, по его словам, не выйдет за пределы нормы.

погода Гидрометцентр прогноз
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