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В Сызрани два человека погибли при падении строительного крана

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:СК РФ
Фото: МЧС России

Следователи в Сызрани возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек из-за падения строительного крана. Об этом сообщается на сайте Следственного управления России по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 декабря в районе села Климовка муниципального района Шигонский Самарской области около 08:15 (07:15 мск).

Кран упал с технологического моста через реку Волгу. В результате погибли двое мужчин 1967 и 1981 года рождения. Еще три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, двоим из них сейчас оказывается медицинская помощь, а третий пострадавший от госпитализации отказался.

В Петербурге погиб крановщик при обрушении строительного крана
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Фото:spb_today / Vk

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Самарская область Сызрань Следственный комитет падение крана уголовное дело
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