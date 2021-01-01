В Сызрани два человека погибли при падении строительного крана

Следователи в Сызрани возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек из-за падения строительного крана. Об этом сообщается на сайте Следственного управления России по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 декабря в районе села Климовка муниципального района Шигонский Самарской области около 08:15 (07:15 мск).

Кран упал с технологического моста через реку Волгу. В результате погибли двое мужчин 1967 и 1981 года рождения. Еще три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, двоим из них сейчас оказывается медицинская помощь, а третий пострадавший от госпитализации отказался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).