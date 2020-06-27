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В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Набережных Челнах вечером в субботу из-за штормового ветра упали два подъемных башенных крана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану «ВКонтакте».

По данным ведомства, первый кран высотой 60 м упал на стройплощадке на улице Чулман. Он рухнул на гаражный массив, повредив несколько строений. Работы в момент падения на кране не велись, в результате инцидента никто не пострадал.

Второй кран такой же высоты упал около 19:50 по местному времени на стройплощадке жилого комплекса «Междуречье». Он упал на открытую площадку, не повредив других зданий. В этом инциденте также обошлось без пострадавших.

По данным МЧС, вечером 27 июня в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, ливня и града.

До конца субботы и ночью 28 июня в регионе ожидается шквалистый ветер до 27 м/с, с сильным ливнем и крупным градом.

Теги: подъемный кран, погода, ветер
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