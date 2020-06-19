В Петербурге погиб крановщик при обрушении строительного крана

Строительный кран высотой в 54 метра обрушился в Санкт-Петербурге. В результате погиб крановщик, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные пожарного разделения изъяли 50-летнего мужчину из кабины крана и передали его сотрудникам скорой помощи. Позже выяснилось, что мужчина умер.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что кран обрушился на территории строительной площадки жилого комплекса «Цветной город».

В четверг в Санкт-Петербурге прошел сильный ветер с ливнем и грозами. В различных районах города падали деревья, а также затопило метро и торговые центры, сообщает интернет-издание «Фонтанка».