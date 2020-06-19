Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 18 июн, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 18 июн, 12:32
В Петербурге погиб крановщик при обрушении строительного крана Общество, 02:45 В Роспотребнадзоре обвинили руководство «Юнармии» в нарушении закона Общество, 02:33 Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром Экономика, 02:13 Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ Общество, 01:49 Путин заявил о негативном отношении к словам Зеленского об СССР Политика, 01:48 В Москве началась заключительная ночная репетиция парада Победы Политика, 00:58 Путин показал журналистам свою «тайную комнату» в Кремле Политика, 00:28 На смену легенде 911: что внутри нового электрокара Porsche Taycan РБК и Porsche, 00:20 Умер сын Никиты Хрущева Общество, 00:19 Глава РФПИ оценил ситуацию с организацией боя Нурмагомедова в России Спорт, 00:00 Крупным компаниям начали отказывать в страховках от рисков коронавируса Pro, 00:00 Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии Финансы, 00:00 Что думает власть и бизнес о разблокировке Telegram Бизнес, 18 июн, 23:54 Дуров назвал «отличной новостью» разблокировку Telegram в России Бизнес, 18 июн, 23:53
Общество ,  
0 

В Петербурге погиб крановщик при обрушении строительного крана

Строительный кран высотой в 54 метра обрушился в Санкт-Петербурге. В результате погиб крановщик, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные пожарного разделения изъяли 50-летнего мужчину из кабины крана и передали его сотрудникам скорой помощи. Позже выяснилось, что мужчина умер.

Очевидцы  в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что кран обрушился на территории строительной площадки жилого комплекса «Цветной город».

В четверг в Санкт-Петербурге прошел сильный ветер с ливнем и грозами. В различных районах города падали деревья, а также затопило метро и торговые центры, сообщает интернет-издание «Фонтанка».

Теги: Санкт-Петербург, строительный кран, новости
Материалы по теме
На юго-западе Москвы башенный кран упал на стройплощадку
Общество
В Красноярске башенный кран упал на частный дом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter