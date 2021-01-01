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ВШЭ сообщила о росте глубинной гражданской активности россиян

Эксперты ВШЭ зафиксировали у россиян рост гражданской активности и уверенности в собственных силах на фоне пандемии. При этом 40% респондентов считают, что государство должно обеспечить тех, кто попал в сложную ситуацию,
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фоне пандемии коронавируса и других глобальных вызовов, усиливающих неопределенность, социологи Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) зафиксировали у россиян рост гражданской активности и веры в собственные силы, следует из результатов опроса «Социальное самочувствие россиян» (есть у РБК).

Если 2016 году только 22% респондентов верили, что смогут изменить свою жизнь к лучшему, то в 2020-м таких людей оказалось 30%. Показатель растет, несмотря на сокращение доли среднего класса, который как раз и отличается уверенностью в своих силах. «Если раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, то теперь ситуация противоположная», — говорится в исследовании.

Эксперты зафиксировали среди граждан рост уверенности в возможности повлиять на происходящее в своем городе или селе (с 8% в 2016-м до 13% в 2020-м), или в микрорайоне и деревне (с 13% до 18%).

«Впервые за долгие годы возможности повлиять на происходящее на работе сравнялись с возможностями влиять на ситуацию в доме или во дворе (по 45%)», — отмечают авторы исследования.

По мнению экспертов, такой рост может говорить о развитии «глубинного» гражданского общества.

Однако пандемия и карантин негативно сказались на уверенности людей в возможности урегулировать проблемы на работе и в семье. Тем не менее семья продолжает оставаться сферой, в которой возможности людей что-то изменить самые высокие , в этом уверены 81% респондентов.

При этом россияне стали более требовательны к государству. Доля тех, кто придерживается мнения, что «государство дает нам немало, но можно требовать от него больше», увеличилась с 29% в 2016-м до 34% в 2020 году. А вот тех, кто считает, что «государство дает так мало, что мы ему ничем не обязаны», стало меньше — 31% в 2016-м против 24% в 2020 году.

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«Традиционно в период шоков государство стремится поддержать наиболее слабых, но население считает, что в первую очередь нужно поддерживать тех, кто больше всего пострадал», — говорится в исследовании.

Так, 40% респондентов заявили, что государство должно обеспечить нормальный уровень жизни тем, кто попал в сложную ситуацию, например, потерял работу. В 2018 году таких людей было 27%. Доля тех, кто считает, что государство должно помогать тем, кто не может позаботиться о себе сам, поднялась с 2018 года на  на 3 процентных пункта и в 2020 году составила 24%.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Опрос проводился с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В исследовании участвовали граждане России в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6000 человек из 59 регионов страны.

Авторы
Тамерлан Гаджиев, Егор Губернаторов
НИУ ВШЭ россияне пандемия гражданское общество
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