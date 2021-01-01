Путин заявил, что россияне стали больше ценить жизнь

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Путин спрогнозировал «прирастание» России Арктикой Политика, 15:38 Пульмонолог заявил о недопустимости антибиотиков для профилактики COVID Общество, 15:26 Загитова ответила на критику Иоланды Чен словами «собака лает» Спорт, 15:25 Хайтек-продукция в России: для космоса, беспилотников и умных счетчиков РБК и Моспром, 15:24 В Варшаве протестующие фермеры заблокировали тракторами дорогу Общество, 15:19 СМИ узнали об отправке Ираном флота танкеров к Венесуэле в обход санкций Бизнес, 15:12 Adrenaline Stadium поспорил с властями об опечатывании клуба Общество, 15:04 От нефтяников и угольщиков до товаров класса люкс: лучшие акции ноября Инвестиции, 14:56 Чемпион мира по борьбе расторг контракт с UFC Спорт, 14:53 Путин заявил, что россияне стали больше ценить жизнь Общество, 14:37 Почему люди хотят получать услуги, не общаясь с другими людьми РБК и Intel NUC, 14:35 Петр Ян исключил допинг как причину переноса титульного боя в UFC Спорт, 14:14 Власти сообщили об опечатанном клубе Adrenaline Stadium из-за нарушений Общество, 14:10 В Приморье мост на остров Русский откроют 6 декабря Общество, 14:04
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Общество ,  
0 

Путин заявил, что россияне стали больше ценить жизнь

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса в 2020 году россияне стали сильней ценить жизнь. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеовстречи с финалистами конкурса «Добровольцы России».

«За этот год мы многое переосмыслили, стали сильнее ценить жизнь», — сказал президент.

Путин потребовал от регионов оказывать помощь инвалидам «не для галочки»
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Он также отметил, что в текущем году россияне с больше заботой стали относиться к родным, близким, друзьям, а также у них стало больше доброты и доверия. «И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться. Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться», — пояснил Путин.

В начале ноября премьер Михаил Мишустин заявил, что основными ценностями россиян являются любовь к Родине, согласие и взаимопомощь. Они помогают противостоять современным вызовам, а также объединяют людей для решения «важнейших государственных задач, направленных на развитие России», считает глава правительства.

Владимир Путин россияне жизнь
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
Путин сообщил о планах открыть в России шесть ИТ-центров
Технологии и медиа
Путин указал Грефу на необходимость помнить о банковской сути «Сбера»
Финансы
Путин назвал основу «рывка вперед всего человечества»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter