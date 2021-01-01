Путин заявил, что россияне стали больше ценить жизнь

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Президент России Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса в 2020 году россияне стали сильней ценить жизнь. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеовстречи с финалистами конкурса «Добровольцы России».

«За этот год мы многое переосмыслили, стали сильнее ценить жизнь», — сказал президент.

Он также отметил, что в текущем году россияне с больше заботой стали относиться к родным, близким, друзьям, а также у них стало больше доброты и доверия. «И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться. Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться», — пояснил Путин.

В начале ноября премьер Михаил Мишустин заявил, что основными ценностями россиян являются любовь к Родине, согласие и взаимопомощь. Они помогают противостоять современным вызовам, а также объединяют людей для решения «важнейших государственных задач, направленных на развитие России», считает глава правительства.