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На юге Москвы полицейские ранили подозреваемого при задержании

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

На юге Москвы сотрудники правоохранительных органов ранили подозреваемого, который оказал сопротивление при задержании. Об этом  сообщили РБК в управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве

Инцидент произошел на улице Большая Тульская. Подозреваемый во время задержания напал с ножом на одного из сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем полицейские применили табельное оружие. Уточняется, что мужчина получил ранение, «не опасное для жизни и здоровья», ему оказали первую помощь.

В ноябре прошлого года сотрудник полиции в Екатеринбурге застрелил подозреваемого, который оказал сопротивление. Мужчину 1991 года рождения задержали по подозрению в хранении наркотиков. Он отказался от медицинского освидетельствования и попытался сбежать. Полицейский догнал мужчину, а затем между ними завязалась борьба, в ходе которой подозреваемый попытался отобрать у патрульного табельное оружие. Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, но подозреваемый не отреагировал на него. Затем он произвел второй выстрел, который стал смертельным для мужчины.

Теги: Москва, полицейские, ранение, новости РБК
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