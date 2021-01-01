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В Волоколамске начали расследование тройного убийства

Видео: ГСУ СК России по Московской области / Vk
Видео: ГСУ СК России по Московской области / Vk
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Тела трех человек были обнаружены в сгоревшем доме: это семейная пара и их 16-летняя дочь. Волоколамские следователи подозревают, что имеют дело с тройным убийством.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на телах убитых есть признаки насильственной смерти, а на обгоревшей машине семьи видны следы пуль.

Супруги перестали выходить на связь несколько дней назад, после того как отправились на дачу в Подмосковье. Неподалеку от места предполагаемого убийства обнаружен обгоревший автомобиль жертв. «По факту убийства трех человек следственным отделом по г. Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, осматриваются автомобиль и дом, в котором обнаружены тела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к тройному убийству», — сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
 

убийство новости СК по Московской области
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