В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек

Сотрудники полиции задержали мужчину 1980 года рождения, которого подозревают в убийстве семьи из трех человек. Сообщение об этом опубликовано на сайте главного управления МВД по Подмосковью.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ «Малахит». Мужчина 1980 года рождения в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», — сообщила руководитель пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что задержанным оказался сосед погибших, а предварительный мотив убийства — бытовой конфликт.

Тела трех человек были обнаружены в сгоревшем доме в садовом товариществе «Малахит»: погибли семейная пара и их 16-летняя дочь. Супруги перестали выходить на связь несколько дней назад, после того как отправились на дачу в Подмосковье. Неподалеку от места предполагаемого убийства был найден обгоревший автомобиль жертв.