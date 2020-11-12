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Во Владимирской области ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
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Во Владимирской области задержаны трое подозреваемых в изготовлении крупных партий наркотиков в подпольной лаборатории. Об этом РБК сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«После фиксации необходимой доказательной базы три наркоторговца задержаны с поличным при производстве очередной партии наркотиков», — говорится в сообщении.

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По данным спецслужбы, наркотики производились в частном доме. В ходе обысков силовиками были изъяты мефедрон (около 9,3 кг), около 950 л наркосодержащей жидкости, а также лабораторная посуда, оборудование, химические вещества, весы, упаковочный материал. Это свидетельствует о причастности задержанных к серийному производству и сбыту наркотиков через интернет, отметили в ФСБ.

По данному факту следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (производство наркотических средств в особо крупном размере). Суд арестовал подозреваемых.

В сентябре в МВД сообщали об изъятии 143 кг синтетических наркотиков из подпольной нарколаборатории в Брянской области. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, налаженная схема позволяла получать ежесуточно около 4 кг наркотических средств, которые затем сбывались бесконтактным способом в ряде регионов Центрального федерального округа.

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