За сутки в Москве от COVID-19 вылечились более 5,5 тыс. пациентов

За прошедшие сутки в Москве вылечились 5536 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб.

Как сказано в сообщении, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844 человек. Днем ранее в Москве за сутки выздоровели 6584 пациента.

Вчера в столице был поставлен рекорд суточного прироста новых заболевших, коронавирус обнаружили у 7993 москвичей. Рекорд также был установлен по суточному приросту в целом по стране — 28 782 новых случая.

Рекорд в Москве зафиксировали на фоне начала массовой вакцинации. 5 декабря в городе заработали 70 прививочных пунктов, в течение месяца их количество увеличится до 170. Сейчас сделать прививку могут работники учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. Для вакцинации используется препарат НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи «Спутник V».