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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в Москве от COVID-19 вылечились более 5,5 тыс. пациентов

За прошедшие сутки в Москве вылечились 5536 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб.

Как сказано в сообщении, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844 человек. Днем ранее в Москве за сутки выздоровели 6584 пациента.

Вчера в столице был поставлен рекорд суточного прироста новых заболевших, коронавирус обнаружили у 7993 москвичей. Рекорд также был установлен по суточному приросту в целом по стране — 28 782 новых случая.

В Москве за сутки умерли 72 заразившихся коронавирусом
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Рекорд в Москве зафиксировали на фоне начала массовой вакцинации. 5 декабря в городе заработали 70 прививочных пунктов, в течение месяца их количество увеличится до 170. Сейчас сделать прививку могут работники учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. Для вакцинации используется препарат НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи «Спутник V».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, для победы над коронавирусом в столице необходимо провести около 7 млн вакцинаций. «Сразу такую машину не раскрутишь», — сказал мэр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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