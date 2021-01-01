Пандемия коронавируса , 05 дек, 09:40
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В Москве за сутки от COVID-19 выздоровели свыше 6,5 тыс. человек
В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 6584 человека. Об этом сообщает столичный оперативный штаб. За все время, таким образом, вылечились 485 308 человек.
Ранее стало известно, что за 4 декабря в столице от COVID-19 скончались 74 человека. В общей сложности в столице с начала пандемии умерли 9277 человек.
В Москве с 5 декабря началась вакцинация граждан от коронавируса. Сейчас в ней участвуют работники систем образования, здравоохранения и городских социальных служб. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что с увеличением поставок вакцины все больше граждан будут ее получать. Однако Собянин призвал москвичей не расслабляться в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом