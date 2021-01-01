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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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В Гидрометцентре спрогнозировали погодные аномалии в российских регионах

Аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов в ближайшие пять дней ожидается в Красноярском крае и Якутии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В течение ближайших дней очень теплая погода на азиатской части страны. Подумать только, но 1 декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов аномалия», — сказал Вильфанд.

При этом, по его словам, Западную Сибирь ожидает аномальный холод. В частности, речь идет об Омской и Новосибирской областях. Там температура будет на 6-7 градусов ниже нормы.

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На юге европейской части России температура в ближайшие пять дней будет около нормы. В регионах севернее Москвы прогнозируется превышение нормы на на 4-5 градусов, добавил синоптик.

Ранее Вильфанд говорил, что на этой неделе аномально теплая погода ожидает жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. По его прогнозам, в центральной части страны температура в течение недели будет превышать норму на 2-4 градуса, а в северо-западных регионах — на 4-7 градусов.

Гидрометцентр России Роман Вильфанд погода
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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