В Гидрометцентре спрогнозировали погодные аномалии в российских регионах

Аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов в ближайшие пять дней ожидается в Красноярском крае и Якутии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В течение ближайших дней очень теплая погода на азиатской части страны. Подумать только, но 1 декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов аномалия», — сказал Вильфанд.

При этом, по его словам, Западную Сибирь ожидает аномальный холод. В частности, речь идет об Омской и Новосибирской областях. Там температура будет на 6-7 градусов ниже нормы.

На юге европейской части России температура в ближайшие пять дней будет около нормы. В регионах севернее Москвы прогнозируется превышение нормы на на 4-5 градусов, добавил синоптик.