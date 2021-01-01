Трое подростков погибли при наезде иномарки на табун лошадей в Башкирии

Трое подростков 15-16 лет погибли при наезде автомобиля на табун лошадей в Башкирии, еще двое пострадали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на воскресенье около деревни Атавды в Абзелиловском районе.

«Группа подростков на автомобиле Daewoo Nexia совершили наезд на табун лошадей», — отметили в МВД.

В результате двое парней 2004 года рождения погибли на месте происшествия, еще один 2005 года рождения скончался после приезда медиков. Двух девушек 2004 года рождения госпитализировали с травмами. По данным ТАСС, их отвезли в Белорецкую центральную больницу.