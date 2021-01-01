Три человека погибли в ДТП на трассе в Кабардино-Балкарии

Фото: mchskbr / Instagram

Три человека погибли в ДТП на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС по региону.

Авария произошла 30 ноября, около шести утра, на 426-м километре автодороги. Столкнулись Nissan Teana и Lada Priora.

«Пострадали два человека. Три человека получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в ГУ МЧС. Причины происшествия будут установлены.

Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу города Нальчик.