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Общество ,  
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Три человека погибли в ДТП на трассе в Кабардино-Балкарии

Фото:mchskbr / Instagram
Фото: mchskbr / Instagram

Три человека погибли в ДТП на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС по региону.

Авария произошла 30 ноября, около шести утра, на 426-м километре автодороги. Столкнулись Nissan Teana и Lada Priora.

«Пострадали два человека. Три человека получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в ГУ МЧС. Причины происшествия будут установлены.

Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу города Нальчик.

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Ранее во Владимирской области столкнулись Mazda и КамАЗ, в результате погибли три человека. Все они были сотрудниками отдела полиции по Камешковскому району.

Кабардино-Балкария ДТП погибшие
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