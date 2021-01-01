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Зонд КНР «Чанъэ-5» состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями

Взлетный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулем и перегрузил образцы лунного грунта для доставки на Землю. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

«В 5.42 по пекинскому времени (00.42 мск — РБК.) 6 декабря модуль для взлета «Чанъэ-5» успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями, а образцы грунта были благополучно переданы возвращаемому модулю в 6:12 (1.12 мск)», — говорится в сообщении.

После орбитальный и возвращаемый модули отстыкуются от взлетного модуля и будут ждать подходящей возможности для возвращения на Землю.

Китайский возвратный модуль сел на Луну для сбора образцов
Общество

Аппарат «Чанъэ-5» состоит из четырех модулей: для посадки на Луну, взлета с ее поверхности, стыковки и погрузки контейнеров с пробами, а также для возвращения обратно. Он должен собрать и доставить на Землю образцы лунного грунта.

Как сообщал ранее телеканал CGTN, в случае успеха это будет первая беспилотная миссия в мире по доставке образцов на Землю. Помимо этого, КНР станет первой за последние 44 года страной, доставившей образцы с поверхности Луны.

Ракета «Чанчжэн-5» с космическим аппаратом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан 24 ноября. Посадочный модуль успешно прилунился 1 декабря. Позже возвращаемый модуль «Чанъэ-5» установил на поверхности Луны флаг Китая.

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