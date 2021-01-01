В «Роскосмосе» сочли историческим событием прилунение китайского аппарата

Успешное прилунение посадочного модуля китайского космического аппарата «Чанъэ-5» является историческим событием. Об этом заявил заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

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«Впервые в истории космических исследований страны специалисты Китайской национальной космической администрации выполнили посадку автоматической возвращаемой станции на Луну, основной задачей которой является доставка на Землю лунного грунта», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».

По словам Савельева, изучение Луны является одним из приоритетных направлений деятельности как для России, так и для Китая, страны регулярно обсуждают сотрудничество в данной сфере.