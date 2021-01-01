Эксперт назвал самых опасных распространителей COVID-19

Люди, которые переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, часто бывают сверхраспространителями вируса. Об этом в интервью радио Sputnik заявил эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление», — рассказал Дурманов.

По его словам, человек может выглядеть здоровым, но в то же время производить в окружающую среду большое количество вируса. На нем самом это не скажется, однако окружающие могут серьезно заболеть.

Понять, что человек является сверхраспространителем вируса, можно только с помощью теста. Однако в этом случае придется проверять всех здоровых людей, что невозможно сделать, отметил эксперт.