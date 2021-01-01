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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт назвал самых опасных распространителей COVID-19

Люди, которые переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, часто бывают сверхраспространителями вируса. Об этом в интервью радио Sputnik заявил эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление», — рассказал Дурманов.

По его словам, человек может выглядеть здоровым, но в то же время производить в окружающую среду большое количество вируса. На нем самом это не скажется, однако окружающие могут серьезно заболеть.

Иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Понять, что человек является сверхраспространителем вируса, можно только с помощью теста. Однако в этом случае придется проверять всех здоровых людей, что невозможно сделать, отметил эксперт.

«У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель», — сказал Дурманов.

Он напомнил, что основной защитой в таком случае является соблюдение мер предосторожности при контактах со всеми людьми, а не только с заболевшими. Эксперт также напомнил о необходимости носить защитные маски и перчатки.

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Ранее академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что бессимптомные заболевшие занимают 20–40% от общего числа зараженных коронавирусом. Он также отметил, что главная особенность бессимптомных носителей COVID-19 заключается в том, что они остаются высокозаразными.

коронавирус
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