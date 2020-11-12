Иммунолог описал симптомы бессимптомного течения коронавируса у людей

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции COVID-19 не представляет опасности для человека. Об этом сообщил в эфире «Национальной службы новостей» (НСН) иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется — «бессимптомное течение инфекции», при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», — сказал Болибок.

Эксперт счел неверной формулировку: «человек болеет бессимптомно». По словам Болибока, у человека всегда есть симптомы, если он заболел. «А здесь он не заболел, он заразился, но не болеет», — уточнил специалист.

По словам иммунолога, население страны недообследовано «из-за чудовищной перегрузки лабораторий». Кроме того, эксперт указал на том, что зачастую у пациентов не удается выявить случаи заражения COVID-19.

«Потому те 31% бессимптомных, о которых говорит Голикова, — это те, кто проходил обследование. У меня вообще такое ощущение, что сейчас, на пике пандемии, выявляется от силы четверть заболевших», — добавил эксперт.

Болибок считает, что доля пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, будет значительно, если протестировать на антитела к коронавирусу абсолютно всех граждан. По словам иммунолога, в основном они будут среди детей, так как их сейчас никто не тестирует, а симптомов у них нет. Эксперт пояснил, что бессимптомное течение инфекции не является болезнью.

«Человек получает инфекцию, она какое-то время живет на слизистой, потом иммунная система реагирует и вырабатывает антитела на этот вирус, на этом для него инфекционный процесс заканчивается. Собственно, на этом персонально для него и пандемия закончилась. Самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемиии — перенести все бессимптомно», — отметил специалист.

По словам иммунолога, стандартно на 1000 зараженных коронавирусом пациентов 200 нуждаются в госпитализации. Из них — умирают 10%. Таким образом, смертность составляет порядка 2%.

Иммунолог также напомнил о том, что васкулиты (воспаление внутренней оболочки сосудов), способны привести к массивному тромбозу. Кроме того, к резкому ухудшению состояния может привести атеросклероз сосудов или повышенный сахар в крови. По словам Болибока, коронавирус вызывает не воспаление легких, а воспаление сосудов.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России 31% случаев заражения коронавирусом проходит бессимптомно.

Ранее Владимир Болибок заявил, что к таким симптомам коронавируса как одышка и тахикардия следует относиться настороженно.