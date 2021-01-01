Автомобиль посольства Молдавии в России остановили при вывозе контрабанды

Автомобиль молдавского посольства в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии. Об этом сообщает таможенная служба республики.

«Продукция была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса с номерными знаками дипломатического корпуса», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что автомобиль остановили при выезде из Молдавии через таможенный пост Паланка.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии также сообщило об этом инциденте. В ведомстве отметили, что расследование произошедшего продолжается.