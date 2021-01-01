Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Apple пообещала бесплатный ремонт не реагирующих на касание iPhone 11 Технологии и медиа, 03:38 Автомобиль посольства Молдавии в России остановили при вывозе контрабанды Общество, 03:38 Почему вырос экспорт российской хайтек-продукции в пандемию РБК и Моспром, 03:27 Трамп попросил власти Джорджии помочь пересмотреть результаты выборов Политика, 03:06 СМИ узнали о планах Маска переехать из Калифорнии Общество, 02:40 Захарова ответила на призыв США к ЕС по «Северному потоку — 2» Политика, 02:33 Матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике Спорт, 01:49 Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса Политика, 01:28 Касперский объяснил нежелание переезжать из России «райскими» налогами Бизнес, 01:24 Как изменилась экология в Москве за 10 лет РБК и ДПиООС, 01:19 Российский футбольный союз пообещал помочь семье Виктора Понедельника Спорт, 00:45 В МВД Франции сообщили о 64 задержанных на акции протеста в Париже Общество, 00:24 Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали волевую победу над «Вест Хэмом» Спорт, 05 дек, 23:59 Умер автор «золотого гола» сборной СССР Виктор Понедельник Спорт, 05 дек, 23:54
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Общество ,  
0 

Автомобиль посольства Молдавии в России остановили при вывозе контрабанды

Автомобиль молдавского посольства в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии. Об этом сообщает таможенная служба республики.

«Продукция была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса с номерными знаками дипломатического корпуса», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что автомобиль остановили при выезде из Молдавии через таможенный пост Паланка.

В США сообщили о задержании россиянина по подозрению в контрабанде
Общество
Фото:Mark Lennihan / AP

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии также сообщило об этом инциденте. В ведомстве отметили, что расследование произошедшего продолжается.

В августе ФСБ пресекла контрабанду крупной партии конфет на российско-украинкой границе. Тогда задержали мужчину, который пытался пронести через границу 500 кг конфет, предварительная стоимость которых составила 1 млн руб. На мужчину завели дело об административном правонарушении (нарушение режима государственной границы Российской Федерации).

Молдавия посольство контрабанда
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
ФСБ заподозрила жителя Мурома в контрабанде военных запчастей в КНР
Общество
В США сообщили о задержании россиянина по подозрению в контрабанде
Общество
«Аэрофлот» ответил на данные США об участии сотрудников в контрабанде
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter