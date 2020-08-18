ФСБ пересекла контрабанду крупной партии конфет на границе с Украиной

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Задержан мужчина, пытавшийся пронести через границу крупную партию кондитерских изделий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Мужчину задержали в близи хутора Ушаковка. Пограничники обнаружили его, стоящим рядом с автомобилем «УАЗ» без номеров. У гражданина России нашли 500 килограммов конфет.«Предварительная оценочная стоимость груза составила 1 млн рублей. Транспортное средство и товар изъяты», — сказано в сообщении пресс-службы.

На мужчину заведено дело об административном правонарушении (нарушение режима государственной границы Российской Федерации). Дело рассмотрит Миллеровский район суд Ростовской области.

Ранее на границе с Украиной контрабандист протаранил автомобиль погранслужбы ФСБ. Водитель собирался незаконно перевезти на Украину крупную партию товаров, а при задержании попытался скрыться на российской территории, при этом направив автомобиль на пограничников, заявляли в ФСБ. Мужчину задержали, он получил ранение.