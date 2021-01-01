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Выборы президента США ,  
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Трамп попросил власти Джорджии помочь пересмотреть результаты выборов

Президент США Дональд Трамп обратился к губернатору штата Джорджия Брайану Кемпу с призывом созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Ранее Кемп сообщил в Twitter, что он трижды призывал провести проверку подлинности подписей граждан на избирательных бюллетенях.

Комментируя этот твит, Трамп написал, что в Джорджии так и не провели сверку подписей. «Ваши люди отказываются делать то, о чем вы просите», — написал он. Президент задался вопросом, значит ли это, что им есть, что скрывать.

«По меньшей мере немедленно запросите созыв специального заседания законодательного собрания. Это вы можете сделать с легкостью и прямо сейчас», — добавил он.

Штаб Трампа подал иск об аннулировании результатов выборов в Джорджии
Политика

Накануне штаб Трампа подал иск в суд штата Джорджия с требованием признать недействительными результаты президентских выборов. По данным штаба, в этом штате были задокументированы «десятки тысяч незаконно отданных голосов».

При этом ранее вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер сообщил, что ручной пересчет голосов подтвердил победу в штате кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По словам вице-губернатора, разница с предыдущими результатами находится в пределах допустимой погрешности. Изначально говорилось, что Байден обошел Трампа на 12 780 голосов, однако в результате проверки выяснилось, что разрыв составил 12 284 голоса.

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Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Официальные результаты голосовая еще не были объявлены, однако, по данным СМИ, победу на выборах одержал Байден. Трамп не признает поражение и заявляет о нарушениях в ходе голосования. Его штаб неоднократно пытался оспорить результаты в судах, однако большая часть из них отклонили иски.

Дональд Трамп президентские выборы в США Джорджия
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