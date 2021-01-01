Трамп попросил власти Джорджии помочь пересмотреть результаты выборов

Президент США Дональд Трамп обратился к губернатору штата Джорджия Брайану Кемпу с призывом созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Ранее Кемп сообщил в Twitter, что он трижды призывал провести проверку подлинности подписей граждан на избирательных бюллетенях.

Комментируя этот твит, Трамп написал, что в Джорджии так и не провели сверку подписей. «Ваши люди отказываются делать то, о чем вы просите», — написал он. Президент задался вопросом, значит ли это, что им есть, что скрывать.

«По меньшей мере немедленно запросите созыв специального заседания законодательного собрания. Это вы можете сделать с легкостью и прямо сейчас», — добавил он.