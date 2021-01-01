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Выборы президента США ,  
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Штаб Трампа подал иск об аннулировании результатов выборов Джорджии

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд штата Джорджия с требованием признать недействительными результаты президентских выборов 3 ноября. Об этом штаб кандидата от Республиканской партии сообщил в Twitter.

«Штаб Трампа подает иск о выборах в Джорджии. Были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, что делает существующие результаты недействительными», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на штаб президента, о мошенничестве на выборах под присягой заявили несколько жителей штата.

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Ранее вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет голосов подтвердил победу в штате кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он заявил, что разница с предыдущими результатами находится в пределах допустимой погрешности. Первоначально Джорджия сообщала, что Байден обошел Трампа на 12 780 голосов, однако в ходе дополнительной проверки разрыв составил 12 284 голоса.

При этом адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что данный пересчет не имеет никакого значения и штаб действующего президента все равно подаст иск.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Официальные результаты голосовая еще не были опубликованы, однако по данным СМИ, победу на выборах одержал Байден, набрав 306 голосов выборщиков. Трамп не признает победу соперника и объясняет такие данные фальсификациями и другим нарушениями в ходе голосования. Его штаб неоднократно пытался оспорить результаты в судах, однако большая часть из них отклонили иски.

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