Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что пересчет голосов в Джорджии ничего не значит. Команда Трампа намерена 20 ноября подать иск к итогам голосования.

Юрист пояснил, что доверия не вызывают бюллетени, присланные по почте, так как подпись избирателя находится на внешнем конверте, который потом выбрасывают. «Фальшивые бюллетени будут пересчитаны снова. <...>Так что это ничего не значит», — сообщил адвокат.

Он указал, что в столице штата Атланте республиканца не дали наблюдать за процессом голосования по почте, кроме того, есть доказательства, что избирателей запугивали и влияли на их выбор.

Как уточняет региональный телеканал FOX 5 Atlanta, государственные органы проверяют все подписи на конвертах с бюллетенями, прежде чем допустить их до подсчета. В Джорджии были отклонены более 2000 голосов, присланных по почте.

Выборы президента США прошли 3 ноября, подведение итогов затянулось из-за рекордной явки и 100 млн бюллетеней, отправленных по почте. Официальные результаты выборов все еще не оглашены, однако американские СМИ называют победителем Байдена, который смог заручиться более чем 270 голосами выборщиков.

Байден назвал отказ Трамп признать поражение безответственным и не исключил подачу иска к администрации президента.