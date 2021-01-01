Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена
В американском штате Джорджия ручной пересчет голосов подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом говорится на сайте вице-губернатора штата Брэда Раффенспергера.
«Разница с предыдущими результатами находится в пределах ожидаемой погрешности, которая возникает при ручном подсчете бюллетеней. Проверка прошла успешно», — заявила исполнительный директор некоммерческой организации VotingWorks Бен Адида. VotingWorks участвовала в пересчете результатов.
По итогам вторичной обработки бюллетеней, Байден обошел Трампа на 12 284 голоса. Первоначально Джорджия сообщала о разрыве в 12 780 голосов.
Голоса подсчитывали вручную впервые в истории Джорджии. Наибольшее расхождение между первыми и новыми результатами составило 0,73%, зафиксированных в одном из округов.